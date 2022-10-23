الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد المجاهدين خالد حسين ومحمد جوابرة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد خالد حسين

ميلاد فارس: بتاريخ 26 نوفمبر عام 1982م، كان مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم على موعد مع فارسه خالد محمد حسين لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم ثم التحق بجامعة القدس المفتوحة لدراسة تخصص الشريعة الإسلامية.

في صفوف الجهاد: انضم فارسنا خالد لصفوف حركة الجهاد الإسلامي مبكرًا، وما لبث أن انضم لصفوف الجناح العسكري سرايا القدس حيث عمل مع إخوانه في التصدي لقوات الاحتلال والمشاركة في عمليات إطلاق النار التي كانت تستهدف الجنود والمستوطنين، وأصبح من جنود السرايا البارزين في مخيم نور شمس، وعلى إثر نشاطه العسكري تعرض للاعتقال وأمضى 6 سنوات داخل سجون الاحتلال وخرج من السجن أشد صلابة وأكثر عنفوانآ، وواصل طريق الجهاد والمقاومة.

الشهيد المجاهد محمد جوابرة

ميلاد فارس: بتاريخ 9 يناير عام 1987م، كانت بلدة كفر راعي بمحافظة جنين على موعد مع فارسها محمد محمود جوابرة لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة ثم التحق بجامعة القدس المفتوحة لدراسة تخصص اللغة العربية.

في صفوف الجهاد: التحق فارسنا محمد بصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغر سنه، حيث عرف أنه كان كتومًا، وتعرض للاعتقال وهو في المرحلة الثانوية عام 2005م كما شارك إخوانه في المواجهات مع قوات الاحتلال وبعد انضمامه لصفوف سرايا القدس عمل مع إخوانه في التصدي لقوات العدو الصهيوني.

شهداء على طريق القدس:بتاريخ 23 أكتوبر عام 2007م، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة بناية سكنية في منطقة صباح الخير بمحافظة جنين حيث كان يتواجد الفارسان خالد حسين ومحمد جوابرة حيث دار اشتباك عنيف انتهى بارتقائهما شهداء مقبلين غير مدبرين.