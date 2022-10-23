أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 23/10/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 ص
23 أكتوبر 2022
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تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 23/10/2022  ارتفاع طفيف ، بعد انخفاض دام لعدة اسابيع ، وخاصة في ظل ارتفاع الدولار الامريكي والدينار ، وجاءت أسعار الذهب في الاردن.

وكالة "فلسطين اليوم" تقدم توقعات أسعار الذهب في الأردن اليوم بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24، 22، 21، 18، 14، 12)، اسعار الذهب في الاردن اليوم بيع وشراء “JOD” تتغير بشكل مستمر حسب اقتصاد المملكة الاردنية اليوم الأحد 23-10-2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 23/10/2022

اسعار الذهب  عيار 24        189.93 شيكل $53.34

سعر الذهب عيار 22  174.11 شيكل $48.90

اسعار الذهب عيار 21 166.20 شيكل $46.67

اسعار الذهب عيار 18 142.45 شيكل $40.01

سعر الذهب عيار 14  110.79 شيكل $31.12

سعر الذهب عيار 12  94.97 شيكل  $26.67

اسعار أوقية الذهب     5,907 شيكل  $1,659

اسعار جنيه الذهب      1,330 شيكل  $373.39

اسعار كيلو الذهب      189,933 شيكل       $53,341

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد 23/10/2022  

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 أكتوبر     189.93       166.20       142.45       110.79       94.97

21 أكتوبر     189.68       165.98       142.27       110.65       94.84

20 أكتوبر     184.73       161.64       138.55       107.76       92.37

19 أكتوبر     185.44       162.26       139.08       108.17       92.72

18 أكتوبر     187.16       163.77       140.38       109.18       93.58

17 أكتوبر     186.51       163.20       139.88       108.80       93.25

16 أكتوبر     187.71       164.25       140.78       109.50       93.85

15 أكتوبر     187.69       164.23       140.77       109.49       93.84

14 أكتوبر     187.43       164.00       140.57       109.33       93.71

13 أكتوبر     192.05       168.04       144.04       112.03       96.02

 

 

 

 

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