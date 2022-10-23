تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 23/10/2022 ارتفاع طفيف ، بعد انخفاض دام لعدة اسابيع ، وخاصة في ظل ارتفاع الدولار الامريكي والدينار ، وجاءت أسعار الذهب في الاردن.

وكالة "فلسطين اليوم" تقدم توقعات أسعار الذهب في الأردن اليوم بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24، 22، 21، 18، 14، 12)، اسعار الذهب في الاردن اليوم بيع وشراء “JOD” تتغير بشكل مستمر حسب اقتصاد المملكة الاردنية اليوم الأحد 23-10-2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 23/10/2022

اسعار الذهب عيار 24 189.93 شيكل $53.34

سعر الذهب عيار 22 174.11 شيكل $48.90

اسعار الذهب عيار 21 166.20 شيكل $46.67

اسعار الذهب عيار 18 142.45 شيكل $40.01

سعر الذهب عيار 14 110.79 شيكل $31.12

سعر الذهب عيار 12 94.97 شيكل $26.67

اسعار أوقية الذهب 5,907 شيكل $1,659

اسعار جنيه الذهب 1,330 شيكل $373.39

اسعار كيلو الذهب 189,933 شيكل $53,341

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد 23/10/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 أكتوبر 189.93 166.20 142.45 110.79 94.97

21 أكتوبر 189.68 165.98 142.27 110.65 94.84

20 أكتوبر 184.73 161.64 138.55 107.76 92.37

19 أكتوبر 185.44 162.26 139.08 108.17 92.72

18 أكتوبر 187.16 163.77 140.38 109.18 93.58

17 أكتوبر 186.51 163.20 139.88 108.80 93.25

16 أكتوبر 187.71 164.25 140.78 109.50 93.85

15 أكتوبر 187.69 164.23 140.77 109.49 93.84

14 أكتوبر 187.43 164.00 140.57 109.33 93.71

13 أكتوبر 192.05 168.04 144.04 112.03 96.02