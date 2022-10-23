طقس فلسطين.. أجواء غائمة جزئياً وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2022/10/23: أن يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق وتسقط بإذن زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.