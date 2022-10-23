بالفيديو "عرين الأسود" تتهم الاحتلال باغتيال الشهيد الكيلاني وتتوعد برد مؤلم

أعلنت مجموعة "عرين الأسود" عن اغتيال قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لأحد كوادرها الشهيد تامر الكيلاني، داخل البلدة القديمة في نابلس، ووصفته بأنه "أحد أشرس مقاتليها".

وقالت "المجموعة"، في بيان لها، فجر اليوم الأحد: "ترجل في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر هذا اليوم فارس مغوار وأسد هصور من أسود العرين وأحد أشرس مُقاتلي مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل تامر الكيلاني".

واتهمت "عرين الأسود"، الاحتلال بوضع عبوة "تي أن تي" لاصقة للشهيد انفجرت ما أدى لاستشهاده.

وشددت أن "الاحتلال لا يواجه بشرف العسكرية ولا يعلم عنها شيئا، ولم يدرسها ولم يدرس إلا طرق الخسة والنذالة والغدر هو ومعاونيه".

وتوعدت "عرين الأسود" الاحتلال ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، "برد قاسي وموجع ومؤلم"، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول مقاومته، والمشاركة في تشييع الشهيد "الكيلاني".

ونشرت "عرين الأسود" مقطع فيديو يوثق لحظة وضع العميل الدراجة النارية المفخخة في طريق مرور الشهيد ولحظة انفجارها.