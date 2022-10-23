مجموعات عرين الأسود: اغتيال المقاتل تامر الكيلاني من خلال وضع دراجة مفخخة داخل البلدة القديمة بنابلس

أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، اليوم الاحد، عن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشهيد تامر الكيلاني، ووصفته بأنه "أحد أشرس مقاتليها".

وقالت "المجموعة"، في بيان لها، فجر اليوم الأحد: "ترجل في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر هذا اليوم فارس مغوار وأسد هصور من أسود العرين وأحد أشرس مُقاتلي مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل تامر الكيلاني".

واتهمت "عرين الأسود"، الاحتلال بوضع عبوة "تي أن تي" لاصقة للشهيد انفجرت ما أدى لاستشهاده.

وشددت أن "الاحتلال لا يواجه بشرف العسكرية ولا يعلم عنها شيئا، ولم يدرسها ولم يدرس إلا طرق الخسة والنذالة والغدر هو ومعاونيه".

وتوعدت "عرين الأسود" الاحتلال ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، "برد قاسي وموجع ومؤلم"، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول مقاومته، والمشاركة في تشييع الشهيد "الكيلاني