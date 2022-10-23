سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر النهاردة الأحد 23 أكتوبر 2022 | طالع أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة الأحد 23 أكتوبر 2022 في أسواق و جميع محافظات جمهورية مصر العربية، و تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام واسع من قبل المستثمرين و التجار، إذ تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن أسعار الذهب من جميع العيارات 21 و 24 و 18 في محلات الصاغة المصرية، لذلك يركز فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، و نوضح لكم في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر في التعاملات الجديدة اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، لذلك تابعوا هذه المقالة حتى النهاية لتتعرفوا على أحدث أسعار للذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر

حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً، تزامناً مع صعود "النفيس" عالمياً، مقابل تراجع الدولار، حيث تشير الزيادة بقيمة 25 دولاراً في سعر أوقية الذهب عالمياً، إلى تطبيق زيادة جديدة مرتقبة على أسعار الذهب في مصر خلال الساعات المقبلة.

و قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات صباح اليوم، ليصل إلى 1268.5 جنيه للشراء، و1272 جنيهاً للبيع، لدى منصة "آي صاغة" لبيع الذهب بمصر، فيما جاء سعره لدى شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بحسب آخر سعر إغلاق بنحو 1270.8 جنيهاً للبيع.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، ليصعد إلى 1110 جنيهات للشراء، و1113 جنيهاً للبيع، لدى "آي صاغة"، فيما جاء سعره لدى شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية بنحو 1112 جنيهاً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 951.5 جنيه للشراء، و954 جنيهاً للبيع، لدى "آي صاغة"، فيما جاء سعره لدى شعبة الذهب بنحو 953 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) لدى "BTC" نحو 9785 جنيهاً، وسعر الجنيه الذهب لدى شعب الذهب بغرفة القاهرة التجارية سجل نحو 8896 جنيهاً.