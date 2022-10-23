تردد قناة دبي الرياضية 1-2-3 الجديد 2023 مباشر HD على النايل سات والهوت بيرد

تردد قناة دبي الرياضية 1-2-3 الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد، و يبحث الكثير من الناس في الامارات و خارجها عن أحدث تردد لقناة دبي الرياضية 1 لمشاهدة أهم و أبرز المباريات الرياضية، حيث تتنوع برامج قنوات دبي الرياضية بين الأفلام و الرياضة و الدراما و الأخبار، بأحدث تقنيات صوتية، و بأعلى جودة ممكنة FULL HD، لإرضاء المتابعين، و كسب المزيد من المشاهدين.

تردد قناة دبي الرياضية 2023

و يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة تردد قناة دبي الرياضية 2023، وكذلك تحديد خطوات ضبط الإشارة على شاشات التليفزيون ، وبالتالي مشاهدة المباريات التي تعرضها القناة على مدار الساعة دون تقطيع أو تشويش، بجودة HD. لذلك نرجو منكم أعزائنا القراء متابعة قراءة هذه المقالة حتى النهاية لتتعرفوا على تردد قناة دبي الرياضية 2023.

تردد قناة دبي الرياضية 1 الجديد 2022 نايل سات

و في هذه السطور نرصد لكم تردد قناة دبي الرياضية وهو على القمر الصناعي نايل سات ، التردد 12418، 12019. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 2/3. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

تردد قناة دبي الرياضية 1 الجديد 2022 عرب سات

كما نرفق لكم تردد قناة دبي الرياضية 1 على القمر الصناعي عرب سات ، التردد 12130 ، الاستقطاب رأسي ، معامل تصحيح الخطأ 4/3. ، معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

خطوات ضبط تردد قناة دبي الرياضية 2023

في هذه الفقرة نوضح لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة دبي الرياضية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، و هي كالتالي:

أولا: اضغط على زر القائمة “menu” في جهاز الرسيفر ثم قم باختبار كلمة تركيب “installation“. ستظهر قائمة بخيارات متعددة؛ اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

ثانيا: وبعد الانهاء من الخطوة السابقة، قم باختيار القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه، ثم قم بإدخال تردد دبي تي في الجديد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. نضغط على كلمة بحث “Search“.

ثالثا: سيبدأ الجهاز في البحث عن القنوات بنفس التردد. وفي الخطوة الأخيرة قم بالضغط موافق أو Save لحفظ القنوات الجديدة. قناة دبي الرياضية 1 .

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها اضبط تردد قناة دبي الرياضية 1-2-3 الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات والهوت بيرد بث مباشر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .