سعر غرام الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في السودان

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني بتعاملات اليوم الأحد، لا سيما أن أسعار الذهب تحظى باهتمام كبير لدى المستثمرين و التجار.

و شهد سعر الذهب في السودان اليوم الاحد 23 أكتوبر 2022 استقرارًا بعد جولة من الجلسات المتقلبة في الأسبوع الماضي، وسط حركة الطلب الضعيف.

وحافظ سعر الذهب في السودان على مستواه خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع النفيس عالميًا وتسجيله مكاسب أسبوعية مع تكهنات بشأن الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان بتعاملات اليوم، نحو 30.404 ألف جنيه (53.34 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا في السودان) اليوم، إلى نحو 26.604 ألف جنيه (46.67 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان اليوم، ليبقى عند مستوى 22.804 ألف جنيه (40.01 دولار).

و بلغ سعر الذهب عيار 14 في السودان اليوم، نحو 17.736 ألف جنيه (31.12 دولار).

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في السودان، نحو 945.574 ألف جنيه (1659 دولارًا). وبلغ سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم نحو 212.835 ألف جنيه (373.39 دولار).