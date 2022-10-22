محلل اقتصادي: الدولار الأميركي سيعود بقوة مقابل العملات الأخرى

أكد تحليل اقتصادي، اليوم السبت 22/10/2022، أن الظروف غير مهيأة بعد لحدوث تراجع كبير في قوة الدولار الأميركي، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، مقابل العملات الرئيسية لمستويات لم نشهدها منذ عقود.

وذكر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB، أن مؤشر الدولار الأميركي DXY، شهد ارتفاعاً بأكثر من 16% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وبأكثر من 27% بالمقارنة مع المستويات المتدنية للغاية المسجلة بعد الجائحة في مطلع عام 2021.

وأرجع التقرير ذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى ثلاثة عوامل، أولها توقع أن تظل شهية المخاطرة منخفضة على خلفية تزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، حيث أصبح الدولار أداة "ملاذ آمن" ضد الاضطرابات في أوروبا وآسيا.

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أما العامل الثاني، فيتمثل في توقعات النمو الأميركية، التي تبدو أقوى من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، مما يدعم الدولار.

ويتعلق العامل الثالث، وفقاً للتحليل، بأسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، والتي تتحرك في اتجاه داعم للدولار، حيث شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأميركي" سياسته النقدية، مقابل، قيود أكبر على البنوك المركزية في أوروبا واليابان تحدّ من قدرتها على تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وذلك بسبب ضعف اقتصاداتها، وارتفاع مستويات الدين.

واعتبر التقرير أن الدولار يبدو أنه مقيّم بسعر مبالغ فيه، إلا أن التوقعات المرتبطة به تظل قوية مع احتمال حدوث ارتفاع إضافي في قيمته.