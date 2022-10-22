خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1444 فقط الفصل الدراسي الثالث

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1444، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة على محرك بحث غوغل عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1444، حيث تعتبر خدمة التحقق من نتائج نظام نور برقم الهوية من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في الفصل الدراسي الثالث، وفي هذا السياق، سيتم تحديد رابط نتائج نور برقم المعرف 1444، الفصل الدراسي الثالث.

نبذة عن نظام نور الإلكتروني

يعد نظام نور التعليمي أحد المشاريع التعليمية الداعمة لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى خدمات رقمية يمكن استخدامها بسهولة ويسر دون الحاجة إلى السفر إلى مؤسسة تعليمية.

نتائج نظام نور، برقم الهوية 1444 فقط، الفصل الدراسي الثالث

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية، الخميس، 30 يونيو 2022، الدرجات للفصل الدراسي الثالث، بالدخول إلى نظام نور للتعليم الإلكتروني، حيث يمكن الحصول عليها بإدخال رقم الهوية أو من خلال حساب ولي الأمر.

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الفصل الثالث 1444

يتم الاستعلام عن درجات الفصل الثالث من خلال الخطوات التالية

فتح بوابة نظام نور الإلكتروني.

اكتب رقم هوية الطالب.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

املأ رمز التحقق المرئي في الحقل المناسب.

لخدمات “مخرجات الطلاب”.

أدخل جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الطالب (مرحلة الدراسة، فئة الطالب).

اختر قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب إعلامات تقدير الطالب.

سيتم عرض درجات الطالب للفصل الحالي للطالب.

خطوات التسجيل من خلال نظام نور 1444

اتبع الخطوات أدناه لإنشاء حساب طالب من خلال نظام نور الإلكتروني

“من هنا” في نظام نور التعليمي.

اختر التسجيل لوالدك الجديد.

تسجيل رقم السجل المدني لولي أمر الطالب.

اكتب اسم المستخدم في المكان المناسب.

اضغط على الكلمة التالية.

تأكد من أن المستخدم جديد.

يتم تضمين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من خلال النظام.

انقر فوق أيقونة التالي.

استكمال كافة إجراءات تقديم طلب التسجيل من خلال النظام.

إرفاق كافة بيانات الحساب عبر الرسائل القصيرة.

طرق التواصل مع نظام نور التعليمي

أحد بيانات الاتصال التالية لإرسال الاستفسارات والشكاوى إلى نظام نور التعليمي

الرقم الموحد يسمى 19996.

الدعم الفني يتواصل مع فريق الدعم الفني “”.

الموقع الرسمي اذهب إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

منصة تويتر تابع الحساب الرسمي لنظام “نور”.

تطبيق Noor Android قم بتنزيل التطبيق عبر Google Play “”.

تطبيق نور لأجهزة iPhone قم بتنزيل التطبيق مباشرة من App Store.

رابط نتائج نور برقم الهوية 1444 الفصل الثالث

يمكن الاطلاع على درجات الفصل الثالث من نظام نور عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور مباشرة “من هنا“، والدخول في إجراء الاستعلام، من الضروري التأكد من إدخال البيانات والمعلومات وتعبئتها بشكل صحيح، ومن الممكن الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى.