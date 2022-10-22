سعر الذهب في الأردن الأحد 23 أكتوبر 2022- سعر الذهب بالدينار الأردني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تزامناً مع صعود "النفيس" في ختام تعاملات الأسبوع.

صعود أسعار الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بما يخالف جميع التوقعات بتحقيق ثاني خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت أسعار الذهب ربحا بمقدار 25 دولار تقريبا، بالتزامن مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر في ظل تعزز مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي والتحذيرات من التشديد النقدي الأمريكي بشكل مبالغ فيه.

وزادت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 1.48% وسجلت نحو 1652.39 دولار للأوقية، كما صعدت عقود الذهب الاَجلة بنحو 1656.55 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.21%.

ويتجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق زيادة رابعة متتالية على فائدة الأموال الفيدرالية بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، بهدف إبطاء وتيرة السوق، والحد من ارتفاع التضخم الذي تخطى 8.1%، والوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 2%.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ليصل إلى مستوى 37.82 دينار (53.34 دولار).

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند فتح تعاملات السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول ليصعد إلى مستوى 28.37 دينار أردني (40.01 دولار)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) خلال تعاملات السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ليصل إلى 33.09 دينار (46.67 دولار).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 264.75 دينار (373.39 دولار)، وبلغ سعر الأوقية اليوم في الأردن نحو 1176 ديناراً (1659 دولاراً).