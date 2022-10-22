رابط و خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2022، حيث يبحث الكثير من المصريين في هذه الأثناء عن لينك و الخطوات الصحيحة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل و كرامة، و ذلك بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الاسماء الجدد، و في السطور التالية يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة، لذلك تابعوا قراءة هذه المقالة حتى نهايتها لتتعرفوا على رابط و خطوات البحث عن أسماء المستفيدين من تكافل و كرامة 2022.

خطوات الاستعلام عن تكافل و كرامة 2022

أولاً، انتقل إلى الرابط عبر الإنترنت للتحقق من التكافل والكرامة.

ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

ثم ملئ جميع البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم البلد لمقدم الطلب.

ثم كتابة مكتب الشؤون الذي ينتمي إليه، ثم مقاطعة الإقامة.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

بعد ذلك، سترى جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوثائق اللازمة لتحقيق الوحدة والكرامة وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

قسيمة الزواج وصور شهادة الميلاد للأبناء.

صورة بطاقة التموين.

قيد مدرسي لكل أبناء الأسرة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لتلقي معاش التضامن والكرامة 2022. هذه الشروط هي:

لا يقل العمر للمتقدم عن 35 سنة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 400 جنيه مصري سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب ألا يكون المتقدمون مسجلين في إدارة الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم مقيم في مصر.

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل الرابط للاستعلام عن تأشيرة التكافل والكرامة مع اسم جديد ورقم الدولة حتى يتمكنوا من معرفة تاريخ التقاعد بسهولة باتباع الخطوات التالية: –

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على tk.moss.gov.eg.

اضغط على الأيقونة للتحقق من التكافل وتأشيرة الكرامة بالرقم الوطني

أدخل رقم بطاقتك الشخصية المكون من 14 رقمًا في المساحة المتوفرة أمامك.

انقر فوق زر الاستعلام لعرض نتائج الاستعلام.