كريم بنزيما خارج تشكيلة ريال مدريد ضد إشبيلية

سيغيب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية، مساء اليوم السبت ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، لإصابته بفخذه بحسب ما ذكر النادي.

وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية الإثنين قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهماً في إبقاء فريقه متصدراَ لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزاً لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.

النادي أعلن عبر موقعه الرسمي، غياب مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بإرهاق في عضلة الفخذ اليسرى.

وأشار النادي إلى أن مدة غياب اللاعب تعتمد على مدى تعافيه وتطوره في الفترة المقبلة.

وكان بنزيما الذي غاب عن معظم مباريات سبتمبر لإصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن، قد سجل 5 أهداف في سبع مباريات ضمن الدوري هذا الموسم.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني للدرجة الأولى برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن الثاني برشلونة، ويسعى للفوز على إشبيلية مساء اليوم، بملعب سانتياجو بيرنابيو.