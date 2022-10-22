شرطة رام الله تحقق في وفاة طفل وتكشف جريمة حرق مركبات

كشفت الشرطة في رام الله اليوم السبت 22/10/2022، ملابسات وتفاصيل وفاة طفل بالخليل بالضفة المحتلة، وحرق أربع مركبات برام الله.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن النيابة العامة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة طفل 12 عاماً بمدينة دورا جنوب الخليل، واكد ارزيقات بان النيابة العامة امرت بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصولا.

كما كشف ارزيقات، أن إدارة المباحث العامة بشرطة رام الله والبيرة وخلال اقل من 48 ساعة كشفت ملابسات حرق اربع مركبات وتقبض على المشتبه فيه وبسماع اقواله افاد انه ارتكب جريمته بسبب خلافات شخصية واشعل النار بمركبتين وامتدت النار لمركبتين بجانبهما