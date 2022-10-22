سعر الذهب اليوم في سوريا الأحد 23 أكتوبر 2022 صعدت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكل العيارات، حيث صعدت أسعار الذهب في سوريا اليوم بالتزامن مع صعود الذهب عالمياً فارتفع الذهب في سوريا ، مع الاقبال الكبير على اقتنائه من المواطنين الذين يحرصون على شرائه باعتبار الملاذ الآمن وقت الأزمات، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب اليوم في سوريا الأحد 23 أكتوبر 2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا إلى نحو 134.020 ألف ليرة (53.34 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى نحو 117.271 ألف ليرة (46.67 دولار).

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، إلى نحو 100.517 ألف ليرة (40.01 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 78.179 ألف ليرة (31.12 دولار).

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى 4.168 مليون ليرة (1659 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء اليوم في سوريا نحو 938.166 ألف ليرة (373.39 دولار).

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أسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب في ختام تعاملات جلسة الجمعة – نهاية الأسبوع- بأكثر من 19 دولارًا، لتحقق مكاسب أسبوعية.

وجاء صعود الذهب مع تحول الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط خلال الجلسة، بعد ارتفاعهما عقب التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 1.2%، 19.50 دولارًا، ليصل إلى 1656.30 دولارًا للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.6%، ليصل إلى5389 دولارًا للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي الجمعة، حققت أسعار المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.5%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة 2.3%، مسجلًا 19.13 دولارًا للأوقية. وصعد سعر البلاتين الفوري 2.2%، إلى 936.41 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر البلاديوم الفوري 1.7%، إلى 2027.03 دولارًا للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، مقابل 6 عملات رئيسة، بنحو 0.6%، ليصل إلى 112.163 نقطة.

ويتجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق زيادة رابعة متتالية على فائدة الأموال الفيدرالية بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، لإبطاء وتيرة السوق، والحد من ارتفاع التضخم الذي تخطى 8.1%، والوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 2%.