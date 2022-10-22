الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد رابي رابي وتبارك عملية الطعن بالقدس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد: رابي عرفة رابي (32 عامًا)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال عند حاجز 109 في قلقيلية بالضفة المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي :" إن الشهيد رابي انضم لقافلة الشهداء الذين يرسمون معالم النصر، ويتقدمون صفوف المواجهة نيابة عن الأمة ودفاعا عن شعبنا ومقدساتنا في وجه العدو الغاصب".

وباركت الحركة، عملية الطعن البطولية في القدس، والتي جاءت تأكيداً على خيار المقاومة ورداً سريعاً على استشهاد البطل المقدام عدي التميمي، حيث خرج من مسقط رأسه من ينتقم لدمائه، ويشفي صدور قوم مؤمنين.

وأكدت الحركة، أن شعبنا الصامد في أرضه، سيبقى في خط الدفاع عن مقدساته، ولن ترهبه آلة القتل والإرهاب، وندعو إلى تصعيد المواجهة مع جنود الاحتلال ومستوطنيه، ثأرًا لدماء الشهداء وانتصارًا لأقصانا الجريح.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن أهلنا في قلقيلية الصمود، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.