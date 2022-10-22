خلال 24 ساعة: 3عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 3 عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين.

كما سجلت عملية طعن ودهس، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية واندلاع المواجهات في 9 نقاط.

وفي القدس، أصيب مستوطن بعملية طعن، فيما شهدت أيضا عملية إطلاق نار على حاجز قلنديا، واندلاع مواجهات في صورباهر والطور والعيرزرية ووادي الجوز وبدو.

أما في رام الله، فشهدت عملية إطلاق نار في معسكر عوفر واندلاع مواجهات، بينما فجروا عبوات ناسفة قرب النبي صالح، كما فجر مقاومون عبوتين ناسفين على حاجز الجلمة في جنين.

وتصدى الشبان للمستوطنين في نابلس، قرب مستوطنة جفعات رونين، ما أدى لإصابة 3 مستوطنين، واندلاع مواجهات في المنطقة.

واندلعت مواجهات عند المدخل الجنوبي في أريحا، فيما شهدت قلقيلية عملية دهس عند معبر الياهو، واندلعت مواجهات في مخيم العروب في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد أصيب مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن بالقدس، واطلاق النار على حاجز قلنديا واستمرار اندلاع مواجهات في احياء وضواحي القدس، تخلل المواجهات القاء حجارة ومفرقعات نارية على قوات الاحتلال.

وشهدت الضفة استهداف حاجز الجلمة بعبوات ناسفة، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال في معسكر عوفر، و استهداف النقطة العسكرية في قرية النبي صالح بعبوات ناسفة، وإصابة 3 مستوطنين في اندلاع مواجهات خلال التصدي للمستوطنين بالقرب من مستوطنة جفعات رونين في نابلس.

وسجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إصابة مستوطن في عملية دهس بالقرب من معبر الياهو في محافظة قلقيلية، وإصابة جنديين بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب بمحافظة الخليل.