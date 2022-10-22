راصد جوي يكشف لـ"فلسطين اليوم": توقعات بتساقط أمطار غزيرة حتى منتصف الأسبوع الجاري

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن يشهد طقس فلسطين المحتلة غدا الأحد حالة عدم استقرار جوي تتشكل مع ساعات الظهر، مشيرًا إلى أن الفرصة تكون أقوى مع حلول ساعات المساء، لتنخفض درجات الحرارة لتكاثف السحب في السماء.

وقال العلامي في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن حالة عدم الاستقرار الجوي ستسبب تساقط الأمطار على عدة مناطق فلسطينية، بما فيها السواحل الجنوبية وجنوب غزة ومناطق مختلفة من الضفة المحتلة وعموم فلسطين.

وأضاف، أنه من المرجح أن يرافق الحالة الجوية أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرق خلال ليلة الأحد وفجر الاثنين المقبل.

وأوضح العلامي لـ"مراسلنا"، أن الأجواء الباردة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الأجواء تكون خريفية بامتياز مع انخفاض درجات حرارة أقل من معدلها السنوي، إلى جانب تساقط الأمطار بشكل متقطع.

ويوم الثلاثاء، يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتتواصل فرصة هطول الأمطار بين الفينة والأخرى فوق مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى عدم وضوح الحالة الجوية يوم الأربعاء المقبل في الخرائط الجوية. وفق الراصد الجوي

وحذر العلامي في تصريحه، من ارتفاع مستوى المياه جراء الزخات الغزيرة بسبب العواصف الرعدية والبرق التي قد تحدث في بعض المناطق الفلسطينية، مضيفًا أن الحالة الجوية يرافقها برودة كبيرة وتغير درجات الحرارة.