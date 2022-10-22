إضراب شامل في عرعرة النقب غدًا احتجاجًا على العنف والجريمة

قرر مجلس محلي عرعرة النقب في راضي الـ48، أن يكون غدًا الأحد، يوم إضراب شامل وخطوات احتجاجية ضد العنف والجريمة، في أعقاب مقتل الشاب عز الدين جميل جدوع أبو عرار (26 عامًا).

وتقرر خلال اجتماع عقده المجلس، اليوم السبت، إعلان الحداد والإضراب الشامل يوم غدٍ، في عرعرة النقب بكافة المدارس والمحال التجارية، وغيرها، إضافة إلى تخصيص أول حصتين من يوم الإثنين المقبل في جميع المدارس للحديث عن العنف وترسيخ التسامح.

وأضاف المجلس، إنه سيتم الإعلان عن وقفات احتجاجية في القرية ضد العنف والدعوة للتسامح، وحث الجميع على الالتزام بالإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات التي تُقر، واستمرار انعقاد الجلسات لاتخاذ خطوات تربوية وتثقيفية على جميع المستويات في القرية لنبذ العنف.