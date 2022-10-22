اندلاع مواجهات عنيفة في ضاحية السلام واعتقال والد أبو قطيش

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت 22/10/2022، ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية السلام واعتقلت والد الفتى محمد أبو قطيش الذي يدعي الاحتلال تنفيذه عملية الطعن قرب شعفاط اليوم.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أطلقت النار صوب فلسطيني، عصر اليوم، بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب فيها مستوطن بجراح خطيرة في القدس المحتلة.

وقالت المصادر نفسها، إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في القدس نتيجة عملية طعن، مشيرة إلى أن "عملية الطعن في القدس المحتلة قومية".

وأطلقت قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحامها ضاحية السلام بالقدس.