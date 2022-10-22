مقتل جميع ركاب طائرة سقطت في الولايات المتحدة

أسفر حادث سقوط طائرة ذات محرك واحد في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة، عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها، بحسب صحيفة "دايلي ميل".

وتم رصد ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز، الواقع شرق الولايات المتحدة.

وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.

هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم، فيما تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم تأكيد عدم وجود ناجين.