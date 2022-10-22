حماس: العملية التي تفذها الفتى محمد اقطيش هي ترجمة عملية وفورية لرسالة البطل التميمي

باركت حركة حماس العملية الفدائية التي نفذها الفتى البطل محمد أبو قطيش ابن مدينة القدس.

و قال القيادي بحركة حماس، د إسماعيل رضوان إن العملية جاءت ترجمة عملية وفورية لرسالة البطل الفذ المغوار الشجاع الشهيد عدي التميمي الذي استبسل في الدفاع عن القدس والأقصى وأبناء شعبنا.

و أكد أن هذه العملية البطولية والجريئة تأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا وتأكيدًا على روح المقاومة المتوقدة والمتصاعدة في قلوب شعبنا.

و دعا القيادي بحماس أهلنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال على درب الأبطال عدي التميمي والنابلسي ورعد خازم ومحمد أبو قطيش وكل المقاومين وتحويل أرض الضفة الغربية إلى جحيم تحت أقدام الاحتلال الصهيوني.