جونسون يحقق النصاب المطلوب بمجلس العموم للترشح لرئاسة الوزراء

نال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون دعم أكثر من 100 برلماني من مجلس العموم يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئيس وزراء بريطانيا.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" نقلاً عن مصدر، اليوم السبت: "بوريس جونسون مدعوم من قبل أكثر من 100 عضو برلماني ولذا فمن الممكن أن يكون مرشحا على أوراق الاقتراع".

وعاد بوريس جونسون، اليوم السبت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه. وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين"، حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر.