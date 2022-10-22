القيادي شهاب: لا خيار أمام شعبنا سوى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال لاسترداد حقوقه

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، مساء اليوم السبت، أن لا خيار أمام شعبنا سوى تصعيد المقاومة واستمرارها في وجه الاحتلال لاسترداد الحقوق.

وقال القيادي شهاب في تصريحات صحفية:" إن هذه العمليات البطولية تعكس خيار الشعب الفلسطيني، فهو شعب حي لا يموت وسيظل مقتديًا بعدي التميمي، وهذه الوصية ينفذها اليوم شعبنا في كل مكان"، مؤكداً أن الخيار الصحيح لتحرير الأرض والمقدسات هو خيار المقاومة.

وبارك القيادي في الجهاد التصعيد الكبير من خلال العمليات الفدائية البطولية التي تستهدف المستوطنين وجنود الاحتلال في قلقيلية والقدس.

وأصيب مستوطن بجراح خطيرة، عصر اليوم السبت، جراء عملية طعن نفذها شاب مقدسي قرب الشيخ جراح، اطلقت عليه قوات الاحتلال النار بعد مطاردته، أسفرت عن إصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفي للعلاج وفقاً لوسائل الإعلام "الإسرائيلية".