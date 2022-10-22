فصائل المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أن مواجهة الاحتلال السبيل الأنجع لحماية المقدسات

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بحالة خطرة

وأكدت الفصائل في بيانات صادرة عنها تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مواجهة الاحتلال والتصدي له هما السبيل الأنجع لحماية الأرض والمقدسات .

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن استمرار العمليات الفدائية في القدس والضفة يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب الفلسطيني الثائر الذي بات على قناعة وثقة بأن مواجهة الاحتلال والتصدي له هما السبيل الأنجع لحماية الأرض والمقدسات.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي :" إن هذه العمليات تأكيد على أن المقاومة التي أشعلها وقادها أبطال كتيبة جنين ، تمتد الآن وتتطور وستعم القدس و كل الضفة من شمالها إلى جنوبها"، مباركاً هذه العمليات.

وأشاد الناطق باسم الجهاد بمنفذي هذه العمليات، داعياً لاستمرارها.

بدورها، باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة، معتبرة أن العلمية إمتدادا طبيعيا للفعل والمد الثوري المقاوم والمتصاعد في كل شبر من ارض فلسطين المباركة .

وقالت اللجان :" إن عملية الطعن في القدس تؤكد بأن وصايا الشهداء ستظل في قلوب كل الأحرار والثوار من أبناء شعبنا الأبي المقاوم.

وأضافت:" عملية الطعن في القدس تشكل ضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو الصهيوني المجرم الذي يستنفر كل اجهزته وقواته في الضفة والقدس لمنع العمليات والضربات الفلسطينية لجنوده ومستوطنيه المجرمين".

من ناحيتها، باركت حركة المجاهدين الفلسطينية عملية الطعن البطولية التي أدت لإصابة مغتصب صهيوني بجراح خطيرة قرب محطة القطار عند التلة الفرنسية بالقدس، والتي رسخت صوابية النهج المقاوم في الرد على جرائم المحتل وغطرسته وبطشه.

وأكدت الحركة أن هذا المد العملياتي المتدفق في الضفة هو جزء من الرد العملي على ممارسات العدو الإجرامية بحق شعبنا في الضفة المحتلة، ومواصلة عدوانه بحق المدينة المقدسة والأقصى المبارك.

وشددت على أن هذا الخيار الذي ينتهجه الشباب المنتفض في الضفة يؤكد أن الخلاص يكون بتصعيد المواجهة مع المحتل الصهيوني في كافة الميادين، داعية شبابنا الثائر وشعبنا المنتفض لمواصلة العمل في كل الميادين واشعال الارض تحت أقدام الجنود والمغتصبين الصهاينة حتى كنسهم عن كافة ترابنا المقدس.

في حين، أكدت حركة حماس أن هذه العملية تبدد وهم الاحتلال بإمكانية احتواء هذه الانتفاضة العارمة في الضفة والقدس، وأن كل محاولات القضاء عليها ستفشل حتماً.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم:" اليوم يسير مقاتل جديد على خطي الشهيد البطل عدي التميمي ، في استمرار للفعل الثوري المتعاظم في كل مدن الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين"، موجهاً التحية للمقاتل الذي نفذ العملية البطولية في مدينة القدس ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه، رداً على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا.

وأصيب مستوطن بجراح خطيرة، عصر اليوم السبت، جراء عملية طعن نفذها شاب مقدسي قرب الشيخ جراح، اطلقت عليه قوات الاحتلال النار بعد مطاردته، أسفرت عن إصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفي للعلاج وفقاً لوسائل الإعلام "الإسرائيلية".