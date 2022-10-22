الجهاد الاسلامي: استمرار العمليات الفدائية يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، العملية الفدائية قرب التلة الفرنسية في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بحالة خطرة.

وأكد الناطق باسم الحركة طارق أبو سلمي، في تصريح صحفي، أن استمرار العمليات الفدائية في القدس والضفة، يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب الفلسطيني الثائر، الذي بات على قناعة وثقة بأن مواجهة الاحتلال والتصدي له هما السبيل الأنجع لحماية الأرض والمقدسات .

وشدد أبو سلمي "أن هذه العمليات تأتي تأكيد على أن المقاومة التي أشعلها وقادها أبطال كتيبة جنين، تمتد الآن وتتطور وستعم القدس وكل الضفة من شمالها إلى جنوبها".

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أطلقت النار صوب فلسطيني، عصر اليوم، بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب فيها مستوطن بجراح خطيرةفي القدس المحتلة.

وقالت المصادر نفسها، إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في القدس نتيجة عملية طعن، مشيرة إلى أن "عملية الطعن في القدس المحتلة قومية".

وأضافت المصادر العبرية، أن منفذ عملية الطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس انسحب من المكان بعد تنفيذه العملية.

ولاحقًا، ذكر مراسل القناة، أن قوة خاصة من شرطة الاحتلال قتلت منفذ عملية الطعن لدى انسحابه تجاه ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية، فيما لم يتم تأكيد استشهاده.