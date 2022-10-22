أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار العملات الرقمية والتي تمكنت من الانتعاش في سوق الكريبتو، في التعاملات ليوم السبت ورغم هذا الإنتعاش إلا أنها قلصت مكاسبها التي سجلتها خلال أخر 24 ساعة، كما يبحث الكثيرون عبر محركات البحث غوغل عن تحديثات العملات الرقمية بشكل دوري، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 22 أكتوبر

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة في سوق "الكريبتو" تقدما لتبلغ 917.39 مليار دولار، في آخر 24 ساعة بعدما كانت دون مستوى 900 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر بيتكوين بالكريبتو اليوم السبت

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم السبت، بنسبة 0.54% إلى 19136.7 دولار، واستطاعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين أن تصعد لمستوى 367.48 مليار دولار.

سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH اليوم السبت

تمكنت عملة إيثريوم Ethereum ETH من تحقيق مكاسب بلغت 0.67% ليبلغ سعرها 1298.18 دولار.

سعر بينانس كوين Binance coin BNB اليوم السبت

وصعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بقيمة 0.26% ليبلغ 269.01 دولار.

سعر عملة الريبل XRP اليوم السبت

وانتعشت عملة الريبل XRP بنسبة 2.18% ليسجل سعرها حوالي 0.4569 دولار.

سعر عملة كاردانو Cardano اليوم السبت

واستطاعت عملة كاردانو Cardano اليوم أن تضيف نحو 1.84% إلى قيمتها، ليصل سعرها إلى 0.3469 دولار.

سعر عملة دوجكوين DOGE اليوم السبت

فيما صعد سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.67% ليصبح عند نحو 0.059225 دولار، وليعوض خسائره التي مني بها خلال تعاملات أمس.

سعر عملة بولكادوت Polkadot اليوم السبت

وسجل سعر عملة بولكادوت Polkadot تراجعه لليوم الثاني على التوالي حيث فقد 1.03% من قيمته مسجلا نحو 5.81 دولار.