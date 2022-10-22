استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية".

وكانت الوزارة، أعلنت عصر اليوم عن وصول الشهيد إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية مصاباً برصاصة في الرأس وحالته الصحية حرجة جداً.

وبينت الوزارة أن مرافقي الشاب المصاب أفادوا بأن جيش الاحتلال أطلق النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية.