مصادر عبرية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء طعنه في القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:38 م
22 أكتوبر 2022
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مصادر عبرية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء طعنه في القدس المحتلة

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