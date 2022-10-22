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تفاصيل الخبر
مصادر عبرية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء طعنه في القدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:38 م
22 أكتوبر 2022
مصادر عبرية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء طعنه في القدس المحتلة
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