محدث بالفيديو والصور بالتفاصيل.. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، النار صوب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب فيها مستوطن بجراح خطيرةفي القدس المحتلة.

وقالت المصادر نفسها، إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في القدس نتيجة عملية طعن، مشيرة إلى أن "عملية الطعن في القدس المحتلة قومية".

وأضافت المصادر العبرية، أن منفذ عملية الطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس انسحب من المكان بعد تنفيذه العملية.

ولاحقًا، ذكر مراسل القناة، أن قوة خاصة من شرطة الاحتلال قتلت منفذ عملية الطعن لدى انسحابه تجاه ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية، فيما لم يتم تأكيد استشهاده.

وأوضح مرحاف ليفنون، أن "منفذ عملية الطعن في القدس تم نقله وهو مصاب بجراح خطيرة للعلاج في المستشفى".

وتعقيبا على العملية، قالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال :"قبل وقت قصير تلقت الشرطة بلاغا عن عملية طعن في شارع شيشت حاييم بالقدس، وتم استدعاء العديد من قوات الشرطة وتقوم بعمليات بحث لتحديد مكان المنفذ".

وحسب "كودكود العبري"، فإن مروحيات عسكرية تشارك في عمليات البحث عن منفذ عملية الطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أن المستوطن المصاب بجروح خطيرة في عملية الطعن جرى نقله إلى مستشفى شعاري تسيدك.







