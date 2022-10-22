بالصور بالتفاصيل.. إصابة مستوطن جرّاء عملية طعن في القدس وانسحاب المنفذ

أفادت مصادر عبرية، اليوم السبت، بإصابة مستوطن بجراح خطيرة جرّاء عملية طعن فدائية في القدس المحتلة.

وقالت المصادر نفسها، إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في القدس نتيجة عملية طعن، مشيرة إلى أنه يجري فحص الخلفية.

وأضافت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن "عملية الطعن في القدس المحتلة قومية".

إلى ذلك، أكدت المصادر العبرية، أن منفذ عملية الطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس انسحب من المكان بعد تنفيذه العملية.

وتعقيبا على العملية، قالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال :"قبل وقت قصير تلقت الشرطة بلاغا عن عملية طعن في شارع شيشت حاييم بالقدس، وتم استدعاء العديد من قوات الشرطة وتقوم بعمليات بحث لتحديد مكان المنفذ".







