الجهاد الإسلامي بغزة تستقبل وفداً من "الجبهة الشعبية" مهنئاً بالانطلاقة الجهادية

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي بمكتبها في قطاع غزة، اليوم السبت، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة، حيث قدم الوفد التهاني بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة الجهاد الإسلامي.

وكان في استقبال وفد الجبهة الشعبية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ.خالد البطش وعدد من قيادات الحركة في قطاع غزة .

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول بأن حركة الجهاد الإسلامي هي إضافة نوعية لنضالات الشعب الفلسطيني تتمسك بحقوقه الوطنية.

وأعرب الغول عن تقديره لدور الجهاد الإسلامي ومواقفها التي تتقاطع كثيرا مع مواقف الجبهة الشعبية.

وقال: في كل المحطات كنا دائماً جنب إلى جنب للتعبير عن لحظة سياسية تتطلب منا موقفاً أو في إيجاد قواسم مشتركة لتعزيز الوحدة في إطار التعاون المشترك، وتم تجسيد هذا الأمر بأشكال مختلفة".

من جانبه، عبر الأستاذ البطش عن اعتزازه بهذه العلاقة والقواسم المشتركة التي عنوانها الوطن، مبيناً أن العلاقة مع الجبهة وصلت لحالة التناغم والفهم المشترك لكثير من القضايا سواءً على الساحة الوطنية الفلسطينية أو الإقليمية والدولية.