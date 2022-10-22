رابط 100 دولار المنحة القطرية الاستعلام الحكومي-رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي، لا تزال المنحة القطرية السؤال الأول والأخير لمنتفعيها في منتصف كل شهر، لمعرفة موعد صرف المنحة القطرية 100دولار، كون المنحة القطرية أصبحت جزء اصيل ومساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، في المصروف الشهري، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع وسكانه نتيجة الحصار المفروض الذي مر عليه قرابة الـ15 عاماً، لهذا وتماشياً مع سؤال وبحث المواطنين في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار الاستعلام الحكومي المركزي غزة، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 10 2022.

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والمنحة القطرية كما قلنا لكم هي جزء اصيل وفريد من المصروف الشهري لدى المواطن الغزاوي المنتفع من المنحة القطرية 100دولار، لهذا يكون البحث علي رابط فحص المنحة القطرية 100دولار 2022، متواصل ومكثف من خلال قوقل وموقع الاستعلام الحكومي المركزي غزة لمعرفة نتيجة فحص المنحة القطرية 100دولار عن شهر 10.

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة في #غزة بدءا من غد الخميس لنحو 100 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

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التفاصيل:https://t.co/xpCiOaGfcJ pic.twitter.com/0bITsYk3n6 — اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة - Q-GRC (@q_grc) September 21, 2022

رابط فحص 100 دولار

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.





رابط 100 دولار المنحة القطرية الاستعلام الحكومي

وضمن مقالنا رابط 100 دولار المنحة القطرية الاستعلام الحكومي-رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي، ، والشهر الماضي، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير العمادي، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، قد بينت أن التسجيل لالمنحة القطريةمتوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

كما أشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر، في مقالنا رابط 100 دولار المنحة القطرية الاستعلام الحكومي-رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إتمامها لكافة الإجراءات الخاصة بصرف الدفعة الجديدة للمنحة القطرية بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت: "الوزارة أنهت إجراءاتها بشكل كامل، وسلمت الكشوفات للجهات المختصة، ويتبقى فقط إعلان اللجنة القطرية عن الموعد المحدد للصرف، الذي سيكون مع بداية هذا الأسبوع".

وأكدت عدم وجود أسماء جديدة هذه الدفعة، مشيرًة إلى أن المنحة ستصرف هذا الشهر لمئة وخمسة آلاف مستفيد في غزة، وسيستثنى من المنحة الأسماء التي استفادت من المنحة لواحد وثلاثين مرة فأكثر.

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كما أوضحت " نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية ويتم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين".

وبينت أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة القطرية ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته وأن لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار، وأيضا في مقالنا رابط 100 دولار المنحة القطرية الاستعلام الحكومي-رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي.

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رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 الاستعلام الحكومي

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