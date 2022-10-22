تقارير لبنانية: توقيع الاتفاق البحري مع "إسرائيل" خلال الأسبوع الجاري

نقلت "القناة 12 العبرية" اليوم السبت عن تقارير لبنانية أن "إسرائيل" مستعدة لتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسبوع الجاري.

وقالت القناة العبرية إن "إسرائيل" أبلغت الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق البحري مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي.

وبحسب التقارير من المتوقع أن يهبط عاموس هوكستين في بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويقدم الإجابة النهائية بخصوص الاتفاق إلى الحكومة اللبنانية.

وفي ذات السياق أبلغ هوكستين الحكومة اللبنانية بأنه "لا يتوقع حدوث أي تغيير قانوني أو سياسي" من شأنه يعطل مخطط توقيع الاتفاق في لبنان، ومن المتوقع أن، يحدد الرئيس ميشال عون يوم الثلاثاء من ستكون الشخصية اللبنانية التي ستمثل بيروت في حفل التوقيع على الاتفاق المتوقع عقده. في الناقورة، على الحدود اللبنانية.

وبحسب التقارير، فإن مراسم التوقيع على الاتفاقية ستشمل عدة مراحل، وستقام في عدة غرف منفصلة في نفس الوقت - واحدة للوفد اللبناني والأخرى للوفد الإسرائيلي، وسيوقع كل وفد على لوحده الاتفاقية أمام هوكستين وممثلي الولايات المتحدة وممثلين آخرين من الأمم المتحدة، وبعد ذلك سيعلن هوكستين الانتهاء من حفل التوقيع.