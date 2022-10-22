جالتيه: نجونا من الفخ.. وميسي أفضل لاعب في التاريخ

أشاد كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، بعد الفوز على أجاكسيو (3-0) ضمن منافسات الأسبوع 12 من الدوري الفرنسي.



وقال جالتيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ثنائي مميز شكله ميسي مع مبابي، وسجلا هدفين رائعين في نهاية المباراة".



أضاف: "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، فالجماهير تحضر إلى الملعب من أجل مشاهدته، فهو لاعب متعاون للغاية مع زملائه، ويتسم بإنكار الذات".

وأشار مدرب بي إس جي: "الفوز على أجاكسيو مهم للغاية، فهي مباراة بمثابة الفخ لأنها تأتي بعد الكلاسيكو، وقبل مواجهة حاسمة لنا في دوري أبطال أوروبا".



ولفت كريستوف جالتيه إلى أن فريقه عانى نسبيا من سوء أرضية ملعب أجاكسيو، مشيرا إلى أن المنافس أربك حساباته في أول 25 دقيقة من المباراة.



وأتم جالتيه تصريحاته "كان بإمكاننا إنهاء الشوط الأول بنتيجة (2-0)، إلا أن مبابي أضاع فرصة بغرابة بسبب أرضية الملعب، وهو ما حرمنا من إجراء تبديلات مبكرة في الشوط الثاني".