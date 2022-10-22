الدفاع الروسية: تدمير مصنع عسكري يحتوي على صواريخ أوكرانية مضادة للسفن

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت ورشات مؤسسة "كومونار" الدفاعية بخاركوف، حيث دمرت دفعة من الرؤوس الحربية التابعة لصواريخ "نبتون" المضادة للسفن، والتي تنتجها المؤسسة.

وفيما يلي أبز النقاط التي وردت في التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية اليوم السبت: