مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية قناة الفجر

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلة قناة الفجر، يستعد ريال مدريد لمنافسة فريق اشبيلية الساعة 22:00مساء اليوم السبت 22-10-2022، ضمن الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الاسباني، كما تتوجه الأنظار اليوم إلى الملعب الذي سيجمع النادي الملكي مع نظيره اشبيلية ليتمتع عشاق الكرة المستديرة بـ 90 دقيقة من التشويق والاثارة، كما لاحظنا زيادة البحث عن بث مباشر ريال مدريد واشبيلية اليوم السبت، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلة قناة الفجر.

🏡👍 اجتمع الفريق في المدينة الرياضية قبل المباراة ضد إشبيلية!#RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/qe6Sffj5xE — ريال مدريد (@realmadridarab) October 22, 2022

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ويبحث محبو كرة القدم بشكل عام ومشجعي ريال مدريد تحديدا، عن مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم سبوت 360 HD، كما سيتغيب نجم ريال مدريد الحائز على الكرة الذهبية هذا العام عن مباراة اليوم ضد اشبيلية.

بنزيما يتغيب عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما، كان قد تعرض لها أمس في التدريبات.

وقال النادي:” اظهرت الفحوصات التي أجريت على كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من إرهاق عضلي في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى”.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب اللاعب بالتحديد عن الفريق، ولكن وفقاً لعدة تقارير فإن اللاعب سيغيب عن مواجهة إشبيلية الليلة ومواجهة لايبزيج بدوري الأبطال، وغاب بنزيما عن عدة مباريات لريال مدريد بسبب الإصابة، وعاد مؤخراً الى تشكيلة الفريق.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية بث مباشر الآن كورة أون لاين

في تمام الساعة 9:00م بتوقيت مصر، وطرابلس، والخرطوم.

في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وفلسطين، والدوحة، والكويت، والمنامة، وبغداد.

في تمام الساعة 11:00م بتوقيت أبو ظبي، ومسقط.

🗺 من أي بلد ستشاهدون لقاء الليلة، مدريدستاس؟

😉 إليكم توقيت المباراة في بعض الدول!

✈ @emirates #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/0PtdvKPS9q — ريال مدريد (@realmadridarab) October 22, 2022

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تشكلية اشبيلية ضد ريال مدريد اليوم السبت



