وفاة مواطن وطفل غرقا في بركة مياه شمال الخليل

توفي ظهر اليوم السبت22/10/2022م، مواطنا وطفلاً غرقا في بركة مياه شمال مدينة الخليل

وأعلن المتحدث باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، عن مصرع مواطن 60 عاما وطفل 3 سنوات غرقا ببركة مياه ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح أن الأجهزة الشرطية تباشر إجراءات التحقيق في الحادث

بدورها، قالت مصادر صحفية :" إن المواطن زهير محمـد حسين بريغيث 62 عاماً وحفيده 3 سنوات "ابن إبنته" توفيا غرقا ببركة مياه ببلدة بيت أمر شمال الخليل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمواطن بريغيث الذي توفي غرقا في بركة مياه في بلدة بيت أمر:







