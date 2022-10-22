وفاة مواطن وطفل غرقا في بركة مياه شمال الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:13 م
22 أكتوبر 2022
وفاة مواطن وطفل غرقا في بركة مياه شمال الخليل
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توفي ظهر اليوم السبت22/10/2022م، مواطنا وطفلاً غرقا في بركة مياه شمال مدينة الخليل

وأعلن المتحدث باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، عن مصرع مواطن 60 عاما وطفل 3 سنوات غرقا ببركة مياه ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح أن الأجهزة الشرطية تباشر إجراءات التحقيق في الحادث

بدورها، قالت مصادر صحفية :" إن المواطن زهير محمـد حسين بريغيث 62 عاماً وحفيده 3 سنوات "ابن إبنته" توفيا غرقا ببركة مياه ببلدة بيت أمر شمال الخليل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمواطن بريغيث الذي توفي غرقا في بركة مياه في بلدة بيت أمر:

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