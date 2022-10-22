إلى متى سيغيب رونالدو عن الملاعب؟ تين هاج يرد

علق الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على أزمة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استبعده من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي المقررة اليوم السبت في البريميرليج، بعدما رفض اللعب بديلا ضد توتنهام، وغادر الملعب قبل نهاية المباراة.



وقال تين هاج، خلال تصريحات أبرزها الصحفي الشهر وخبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "سأعتمد على كريستيانو رونالدو في بقية الموسم".



وأضاف: "إنه خارج مباراة تشيلسي، ثم سيستمر معنا.. أنا منفتح على هذا الأمر.. غيابه ضربه بالنسبة لي، حيث يظل كريستيانو جزءا مهما من الفريق، وأنا أعتمد عليه".



وتابع: "يتدرب كريستيانو ليحافظ على لياقته البدنية، ومن أجل الاستعداد للمباراة التالية ضد شيريف (في الدوري الأوروبي)".



وحول إمكانية عودة "الدون" للتدريبات الجماعية ليونايتد، الاثنين المقبل، أجاب تين هاج: "سنتحدث أولا.. هل سيكون الغياب أطول؟ لا أعتقد ذلك.. لا أريد أن أفتقده، أريده أن يكون في الفريق وأن يشارك، لأنه مؤثر".