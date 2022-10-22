المانيا: لن نزود كييف بأسلحة غربية بما فيها "دبابات ليوبارد 2"

أكد مسؤول ألماني، اليوم السبت، أن ألمانيا لن تزود كييف بأسلحة غربية الصنع، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية، من جانب واحد، دون التنسيق مع الشركاء.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: أنه "في أوكرانيا توجد لوجستيات وقطع غيار وذخيرة لدبابات من إنتاج روسي وما بعد الاتحاد السوفيتي.. نحاول توفير الإمدادات من دول أخرى. ولكن مسألة نوع الأسلحة التي نوفرها تستند إلى مبدأ واضح للغاية - لا خطوات أحادية".

وكان الجانب الأوكراني قد طلب مرارا من برلين بتوفير دبابات ليوبارد 2. وتحدث عدد من ممثلي الليبراليين والخضر لصالح نقل هذه الأنظمة القتالية، لكن المستشار لا يزال مصرا على هذه المسألة.

وزودت ألمانيا أوكرانيا بالفعل بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو، ووفقا لتقرير سابق صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية.