ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية HD وSD الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات على الرسيفر ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري بنشر هذه المقالة التي من خلالها ستتعرفون على خطوات ضبطتها بكل سهولة تامة وبالتالي الاستمتاع في مشاهدة قناة القاهرة نلفت إلى أن القناة الرائدة تقدم كافة الأخبار سواء الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية بشكل يومي وتنقلها للمشاهد بشكل واضح وشفاف ودون التلاعب بالألفاظ على الإطلاق كما ونشير إلى أن هذه المقالة تأتي ضمن إطار سلسلة مقالات نعكف على نشرها ونضع فيها جميع ترددات القنوات سواء اكانت محلية وعربية ويترتب عليكم الان على متابعة المقالة كاملة والتفاصيل فهي التالي :

تردد قناة القاهرة الإخبارية HD وSD الجديد 2023

ولقد وضعنا لكم بعد المقدمة مباشرة ، تردد قناة القاهرة وهو التالي: على القمر الصناعي نايل سات هو 11747، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز27500، معامل تصحيح الخطأ 6\5 .

أما على تردد قناة القاهرة على القمر الصناعي العرب سات في هو التالي التردد: 11045 ، الاستقطاب: الأفقي القمر الصناعي: نايل سات الاتجاه: 5/6 معامل تصحيح الخطأ: 27500 الجودة: SD .

قناة القاهرة الإخبارية

وبعد ان تعرفنا على تردد قناة القاهرة الإخبارية نايل سات ، نشير لكم إلى أن الفضائية التي تحرص على تقديم أفضل البرامج المتنوعة الاخبارية والاجتماعية وغيرها تضم نخبة من الإعلاميين والمذيعين الكبار والصحفيين المتميزين .

ويأتي على رأس النخب في قناة القاهرة الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، والكاتب الكبير جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، والإعلامية داليا أبو عميرة وكذلك الإعلامية دينا سالم والإعلامية دينا زهرة ومذيعة الأخبار آية لطفي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قناة القاهرة تضم ايضا كلا من . الإعلامية ليلاس كافوزي والإعلامية آية الكفوري والإعلامية رغدة منير، ومن المزايا التي تتمتع بها الفضائية أنها تضم شبكة كبيرة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم.

تردد قناة القاهرة الاخبارية

أولا: في الخطوة الأولى من عملية ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية يترتب الضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية. ثم اضغط على أيقونة خيارات.

ثانيا: في الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد ، ثم بعد ذلك اضغط على خيار التثبيت اليدوي. ثم بعد ذلك قم بإضافة تردد قناة القاهرة أعلاه. وبعدها قم بإضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة والأخيرة ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بالضغط على زر OK من الريموت كنترول ، انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

برامج قناة القاهرة الإخبارية

أولا: ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في مقالة تردد القناة القاهرة الإخبارية ، ابرز البرامج التي تقدمها وهي التالي: برامج تقدم الأسعار اليومية للسلع الهامة والأساسية لدى المواطنين في المحافظة ليتم توعية المواطنين بكل ما هو جديد في الأسواق المحلية.

ثانيا: كما أن قناة القاهرة التي يصل بثها على معظم الأراضي المصرية وكذلك في الدول المجاورة ، تقدم البرامج الإخبارية اليومية التي تتناول كافة الأحداث الهامة في محافظة القاهرة والجيزة ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج التي تستمتع إلى آراء المواطنين في الشارع المصري.

ثالثا: وفي البند الثالث ، فإن القناة تقوم بتقديم بعض المحتويات المتنوعة مثل عرض العديد من المسلسلات والأفلام. وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع نتمنى تردد قناة القاهرة الإخبارية HD وSD الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات أن تكون قد نالت اعجابكم .