الداخلية تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد من أسماء المسافرين (جوازات مصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة من الكشف رقم (2022/35) هنـــــا، وللحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/41) هنـــــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة تواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى ضرورة، إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.