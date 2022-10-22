مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول ونوتنجهام فورست الأسطورة الآن HDعلى يلا شوت والفجر بدون تقطيع Live اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول الوطن سبورت

مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول ونوتنجهام فورست الان على يلا شوت اليوم السبت 22-10-2022 بدون تقطيع على قناة الفجر ويلا كورة والوطن سبورت حيث سيلعب الفريقين الانجليزيين ضمن منافسة الجولة 13 في الدوري الإنجليزي 2022 ، دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة ليفربول بث مباشر والتي ستنظم على ملعب سيتي جراوند وبدأ جميع المشجعين بالتوافد على أرضية الملعب وعددهم بالآلاف حيث يطمح في هذه المواجهة الليفر إلى تحقيق الفوز والانتصار من أجل التقدم في ترتيب من عمر الدوري إذ يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات ، وقام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها التفاصيل التي توضح لكم التشكيلة وتردد القنوات الناقلة وتأتي هذه المقالة ضمن جهود نسعى إلى تقديمها حتى يتمكن جمهور الكرة المستديرة من مشاهدة جميع المباريات وفيما يلي التفاصيل .

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ولقد وضع لكم فريق الموقع رابط بث مباشر ماتش ليفربول ونوتنجهام فورست الآن في هذه الفقرة وهو عبر هذا الرابط هنـــــــــــا ، حيث ستشاهدونها بكل اريحية تامة ، ونشير إلى أن المعلق التونسي عصام الشوالي هو من سيعلق على هذه المباراة التي بدأ المشجعين في الاستعداد من أجل مشاهدتها ومتابعتها كاملة ، ونذكر أن مباراة ليفربول اليوم سوف تنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والقدس والاردن وسوريا ولبنان.

وكان فريق ليفربول قد سقط في فخ الهزيمة خلال مواجهتين وسجل لاعبوه 22 هدفاً في دوري البريميرليج،بينما استقبلت شباكه 12 هدفا ، ويعتبر من أقوى الفرق الاوروبية والانجليزية حيث حقق لقب بطولة دوري ابطال اوروبا قبل عامين ، كما وحصد عشرات المرات القاب الدوري المحلي ، وعن تشكيلة الليفر التي سيواجه بها نظيره فهي التالي

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وقام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل التي توصلكم إلى تشكيلة ليفربول التي سيواجه بها فريق نوتنجهام فورست وهي على النحو التالي: إذ تضم التشكيل في حارس المرمى اللاعب: أليسون بيكر. وفي خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو. أما في خط الدفاع فإنها تضم كل من: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون. وأخيرًا ياتي في خط الوسط من تشكيلة ليفربول: جوردان هندرسون، فابينيو، فابيو كارفاليو، جيمس ميلنر.

ونشير إلى أن فريق نوتنجهام فورست الانجليزي يحتل المرتبة الـ20 اي الأخير من عمر الدوري الانجليزي الممتاز ، ويمتلك قبل هذه المواجهة التي ستذاع على قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports 1 HD Premium برصيد 6 نقاط فقط، حصدها من انتصار وحيد و3 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات ، وعن تردد القناة النقابلة لمباراة ليفربول الآن في التالي.

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ومن أجل مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم السبت على قناة بي ان سبورت الرياضية يترتب عليكم ضبط التردد المتوفر في الأسفل على الرسيفر من أجل الاستمتاع في متابعة المباراة مع الاهل الأصدقاء والاحباب وهو التالي: تردد قناة Bein Sport Premium 1 على النايل سات ، الجودة : HD.معامل تصحيح الخطأ : ⅚. معدل الترميز : 27500. الاستقطاب : أفقي. التردد : 11013.القمر الصناعي : نايل سات.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات عحو تردد قناة Bein Sport Premium 1 من أجل متابعة ماتش ليفربول ضد نوتنجهام فورست والان على القمر الصناعي سهيل سات ، وهو التالي: وتكون الجودة HD، ومعامل تصحيح الخطأ : ⅚. وعن معدل الترميز فهو : 27500.، والتردد 11623(H).

خليل علق : ستبقى وصمة عار في تاريخ يورغن كلوب مع ليفربول أنه تساهل مع بعض اللاعبين المحدودين لمدة طويلة جدا و فضلهم على تطور الفريق. يورجن كلوب هو من كان وراء تجديد عقود هندرسون و ميلنر رغم أن الإدارة تمتلك نهجا مغايرا يميل إلى التجديد و الشباب (المصدر من الأتليتيك)( .قرارات كلوب آخر سنتين + بداية هدا الموسم كارثية و يجب ذكر ذلك رغم أنه السبب الأول فيما وصل اليه الريدز. التشبث بلاعبين أكل عليهم الدهر وعدم التجديد سبب ما يحدث الآن و ما سيحدث مستقبلا".

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وأكمل :"الفريق أصبح يملك معدل أعمار مخيف و بعض اللاعبين لا يستطيعون مجاراة نسق الخصوم و المباريات. أغلب لاعبي وسط ميدان ليفربول لن يمتلكوا مكانة مع فرق منتصف الترتيب في البريميرليغ. 10 نقاط من 8 مباريات، ليفربول يحقق اسوء إنطلاقة له منذ عشر سنوات. كفى أعذارا و كلمات ممنقة مثل "سنعود بقوة" و غيرها... الفريق يغرق!".

نوتينغهام يخوض أطول سلسلة عدم انتصارات لفريق بالدوري هذا الموسم فمنذ الفوز على ويستهام 1-0 في اغسطس تعادل نوتينغهام 3 مرات وخسر 6 وفشل بالتسجيل في 5 مباريات خلال هذه السلسلة وتلقى 21 هدف. pic.twitter.com/HfLD5KKcey — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) October 22, 2022

حساب علق : "ليفربول ، دون المستوى هذا الموسم .. الكل يتكلم عن ارنولد .. لكن نسو أن صلاح تائه ، فابينيو شفاف في الوسط ، فانديك مزعزع ، روبرتسون نفس الشي .. الحسنة الوحيدة فالريدز ، تياغو ، اضافة ل لويس دياز الذي بدوره خرج مصابا اليوم ، و قد يغيب عن مباراة السيتي".اما جاك : "قبل عامين كنتوا تقولوا عليه احسن لاعب في الدوري و تبرولو لانو فاز بجائزة احسن لاعب في الدوري".

اماني كتب: "كلوب مدرب تع جيل واحد ، يعني تع خمسة سنوات ولا ستة ويتغير بيسك عندو ضباط في راسو ما يحبش يلكيدي لاعبين منتهين صلاحية".

محمد علق : "هل كي يروح هندرسون و ميلنى الادارة تشري 2/3 لاعبين وسط؟ ها خلونا حبينا ولا كرهنا لولا كلوب مكاين لا دوري 19 لا شمبينز لا والو و مكاين حتى مدرب كبير يقبل يدرب ليفربول بسبب شح الإدارة".

🚨🚨 - حسب التسريبات :



ميلنر أساسي مع ليفربول اليوم في مواجهة نوتينجهام فورست ✅ pic.twitter.com/ApTCW4hTYe — ¹¹رائـــد 🇵🇸 (@RA_LFC11) October 22, 2022

سليم علق : " ليفربول رجع بصارع في منتصف الجدول زي قبل وجود صلاح بالضبط .. رجع خمس سنين للخلف .. السفينة تغرق .. وحلول عندهوش أي حلول بالتشكيلة المتاحة حاليا لا دفاعيا ولا هجوميا في تعديل يرجع ليفربول .. موسم الانتقالات يبقى حاسم .. صفقات سوبر ويرجع ثاني أو صفقات تعبانة ويفضل يغرق".

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عسلي علق : هذه السنه ليست من نصيب ليفربول، نعم صادق فيما ذكرت، لكن الفريق ككل يعاني، حتى اسماء شابه لم تذكرها. لكل فريق زمان ". محمود علق :"إذا كان هذا هو مستوى لاعبي الفريق المطلُوب للّعب في ليفربول...فأنا أطالب إدارة ليفربول بالتّوْقِيع معي أنا لألعب لهم في وسط الميدان(أكيد راح نضمن مكانتي كأساسي مع هاد الجودة لي عندهم)".

المشجع حمدي المدهون : "بورنموث وفولهام تصنيف قبلكم مش عيب ، وديجا مدربك لي قال الميركاتوا لا يتوفر على لاعبي وسط رغم بروزو وتونالي وقتها مجددوش بناصر باريلا بيلينغهام ماديسون.... يعني الاخ مقتنع بهندرسون وتشامبو وكايتا وميلنر واليوت وووو... مش مشكلة الادارة فقط وهوا لي جاب ارثر ترضية للجمهور وهوا سبب خروج جوتا لي كان محرك المباراة وغيرو بايليوت وخرج صلاح وعوضوا بفابينيو لي لمفروض يكون البديل ورقة هجومية وسريع مثلا كارفالو هوا سبب ارنولد لي مخليه يلعب حر بدل ما يثبتو كظهير ويحذروا هوا لي يلعب بدفاع متقدم رغم دفاع وفريق كارثي اخر فترة وهوا علابالو هوا سبب فاندايك مخليه شيكور هوا لي مطلع خشم الاساسيين عليه عكس سيدو بيب لا تلعب دكة متنفذش امر حتى وتحيب عشر اهداف في ماتش حاسم دكة ان شاء الله يعوض بصلاتك حارس مرمى ويلعبوا جناح ولا مها مهاجم بدل ميجيب صفقات كيما لخلق وناس كلوب السبب خاطر فلس تكتيكيا هوا لي يبني الفريق وهوا لي يهدموا كل مرة فالعام السابع ليه مع اي نادي دربو من قبل السبب مش بس الادارة الإدارة مستحيل تجدد لهيندرسون وميلنر بلا امر من كلوب".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول ونوتنجهام فورست الان على يلا شوت اليوم السبت 22-10-2022 بدون تقطيع نتمنى لكم امتع الاوقات في متابعة الشوطين لكل اريحية تامة .