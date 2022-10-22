الحكومة بغزة تتحدث عن مسألة ضبط أسعار الدواجن واستيراد الأعلاف

أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، أن مسألة ضبط أسعار الدواجن أولوية بالنسبة للحكومة باعتبارها سلعة أساسية، موضحًا أنها عملت على ضبط إدخال البيض المخصب لتنظيم توفير المحزون الطبيعي الذي يحتاجه القطاع من الدجاج.

وقال معروف، في تصريح صحفي، اليوم السبت: إن "الحكومة فتحت باب استيراد الأعلاف من معابر الاحتلال وكذلك الجانب المصري عبر بوابة معبر رفح جنوب القطاع التجارية، بهدف خفض الأسعار قدر الإمكان".

وأضاف أنها تعمل على استيراد المواد الخام التي تُصنع منها هذه الأعلاف لتصنيعها داخلياً، متوقعاً أنه خلال الفترة القادمة ستشهد تحسناً كبيراً في الأسعار.

وأشار معروف، إلى أن القوانين وكل الأنظمة الداخلية للحكومة بُنيت على قاعدة سوق العمل الحر، وتدخّل الحكومة فيها محصور.

وأوضح أنه في العطاءات والمناقصات التي تطرحها الحكومة يتم توفير حد أدنى للأجور يتناسب مع الواقع في قطاع غزة، فيما تعمل وزارة المالية بشكل مباشر على تحديد الأجور.