القيادي المدلل يلتقي "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في "عين الحلوة"

استقبل مسؤول دائرة شؤون اللاجئين لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القيادي أحمد المدلل، بحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية، لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو سامر موسى، وقيادة الحركة في منطقة صيدا، ممثلين عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، ومسؤول القوة الفلسطينية المشتركة، العقيد عبدالهادي الأسدي، واللجان الشعبية، ووجهاء وفعاليات مخيم عين الحلوة والجوار، في مكتب الحركة في صيدا.

وخلال الزيارة، أكدت هيئة العمل الفلسطيني، "أن الوحدة هي ركن أساسي ومهم لشعبنا وقضيته العادلة، وأن المقاومة الفلسطينية هي مصدر فخر وعز لكل أحرار أمتنا، وأنهم يعقدون عليها آمالاً من أجل كنس المحتل عن أرضنا ومقدساتنا في فلسطين المحتلة".

بدوره، أكد القيادي المدلل، "أن معركة وحدة الساحات والتي جاءت امتداداً طبيعياً لمعركة سيف القدس، حطمت عنجهية العدو الصهيوني وأسقطت نظرية الجيش الذي لا يقهر، وزلزلت أركان العدو، وجعلته يعيش هاجساً وجودياً".

ولفت المدلل، إلى أن "المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها وعلى رأسهم سرايا القدس، قادرة على إلحاق الهزيمة بكيان العدو"