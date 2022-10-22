مايكروسوفت تغير اسم "أوفيس" قريباً!

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن قرارها فى تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى ‏اسم جديد وذلك خلال الأشهر المقبلة.‏

وكشفت مايكروسوفت عن اسم الموقع الإلكتروني الذى سيصبح "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365" وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل ".

ومن المقرر البدء في جميع هذه التغيرات من أول شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، على أن تتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في ينايركانون الثاني 2023.

وأكدت "مايكروسوفت" على أنها لن تتخلى عن أسماء تطبيقات "أوفيس" وذلك بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل وورد وباوربوينت وإكسيل وخدمة البريد الإلكتروني أوتلوك وتيمز.

ويدعم Microsoft Dev Box الأجهزة التي تحتوي على ما يصل إلى 32 وحدة معالجة مركزية افتراضية وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 128 جيجابايت، وهذا يمكن المطورون من نشر مربعات التطوير في منطقة Azure المحلية الخاصة بهم وجميع الأجهزة المزودة بسرعات اتصال جيجابت.

جدير ذكره أنه أنشأت Microsoft بوابة للمطورين لتنظيم مربعات التطوير، وهذا جعلها مثالية لإدارة التطبيقات القديمة أو الإصدارات القديمة من التطبيقات لعملاء معينين.