حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 15 جندياً ومستوطناً في 200 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية أسبوعاً حافلاً بالمقاومة والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، أصيب خلالها عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 مواطنين، وأصيب 15 جندياً ومستوطناً، ورصدت 200 نقطة مواجهة، و29 عملية إطلاق نار، و58 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

فيوم أمس الجمعة استشهد الشاب صلاح عبد الله بريكي (19 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين.

وأحصيت 8 نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وعمليتي إطلاق نار في جنين والقدس، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة وعبوات متفجرة في القدس ورام الله وجنين.

وأصيب جنديان من قوات الاحتلال رشقاً بالحجارة في الخليل، و3 مستوطنين خلال مواجهات في بلدة بورين بنابلس.

ويوم الخميس استشهد الفتى محمد فادي نوري (16 عامًا) من بيتونيا متأثراً بإصابته قبل شهر في مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة.

وأصيب 3 مستوطنين بعد رشقهم بالحجارة قرب بلدة عزون بقلقيلية، ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وأحصيت 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، و8 عمليات إطلاق نار تركزت في جنين ونابلس والخليل.

كما رصدت 11 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية بالضفة والقدس، وإلقاء عبوة متفجرة على قوات الاحتلال في الخليل.

واستشهد يوم الأربعاء الفدائي البطل عدي التميمي (22 عاماً) في عملية فدائية على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي القدس المحتلة.

وأصيب 4 جنود ومستوطنين بجراح مختلفة في عملية التميمي وعمليات رشق بالحجارة.

وأحصيت 35 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، و8 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوة متفجرة صوب حاجز الجلمة، و13 عملية إلقاء زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال.

أما يوم الثلاثاء فأحصيت 30 نقطة مواجهة في الضفة الغربية، و4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوة متفجرة في النبي صالح، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.

ويوم الاثنين أحصيت 25 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، و3 عمليات إطلاق نار في جنين، و6 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

وأصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة في مخيم العروب بالخليل والتي شهدت مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق.

وأحصيت يوم الأحد 26 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار في جنين ونابلس، و9 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

وأصيب مستوطن قرب مدخل مدينة قلقيلية، حيث تعرضت مركبات المستوطنين للرشق بالحجارة.

ويوم السبت الماضي استشهد الشاب مجاهد أحمد داود من حارس ب(سلفيت) برصاص الاحتلال في مواجهات قراوة بني حسان.

وأحصيت 15 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية، و3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوة متفجرة صوب حاجز الجلمة، وإلقاء زجاجات حارقة صوب الاحتلال في 4 مناطق.

وخلال يوم السبت أصيب جندي من قوات الاحتلال بالحجارة في مواجهات قراوة بني حسان.