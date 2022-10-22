تفاصيل نقل الإعلامي أحمد شوبير إلى المستشفى..، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن تفاصيل نقل أحمد شوبير إلى المستشفى، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الكامة لنقل أحمد شوبير إلى المستشفى، ويأتي ذلك في أعقاب الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها مؤخراً، وقد زادت نسبة البحث من قبل ملايين من محبي كرة القدم حول تفاصيل نقل شوبير للمستشفى، ولذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: تفاصيل نقل الإعلامي أحمد شوبير إلى المستشفى..، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال للنهاية.

تفاصيل الحادثة

تعرض الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق، لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن شوبير تم نقله إلى أحد المستشفيات مساء الجمعة لتلقي العلاج اللازم، بعدما تعرض لارتفاع في ضغط الدم.

وأوضح مصدر مقرب من شوبير، في تصريحات للصحيفة: "تعرض شوبير لوعكة صحية مفاجئة، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى قريب من أجل الاطمئنان عليه وتلقي العلاج اللازم".





الحالة الصحية لـ"أحمد شوبير "

المصدر ذاته كشف أن أحمد شوبير "عانى من ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر، وضيق في التنفس، ونقل للمستشفى للاطمئنان عليه"، قبل أن يخرج بعد استقرار حالته وخضوعه لمجموعة فحوصات طبية.

وتسببت حالة شوبير الصحية في عدم تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

تاريخ أحمد شوبير

يذكر أن شوبير يمتلك تاريخا طويلا في الإعلام الرياضي يمتد لعقدين من الزمن عبر برامج "الكورة مع شوبير" و"استاد الحياة" على قناتي "دريم" و"الحياة" وصولاً إلى برنامجه الحالي.

ويُشار إلى أنه على الصعيد الكروي لعب شوبير لفريق الأهلي من 1980 إلى 1997 ومثل منتخب مصر بين عامي 1984 و1996، وحقق معهما العديد البطولات، أبرزها مع الأهلي 7 ألقاب للدوري المصري ولقب لدوري أبطال إفريقيا و4 بطولات لأبطال الكؤوس، وأمم أفريقيا 1986 مع الفراعنة وشارك معهم في كأس العالم 1990 بإيطاليا.