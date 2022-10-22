الصين تعلن اكتشاف أول حقل غاز في المياه الاقليمية العميقة

أعلنت المجموعة الصينية للنفط البحري "كنوك" عن اكتشافها أول حقل غاز عميق في المياه الصينية العميقة، وهو حقل (باوداو 1-21)، الواقع في المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة هاينان، ويحتوي على احتياطيات جيولوجية مؤكدة تزيد على 50 مليار متر مكعب من الغاز.

ويُشار إلى أنه يعكس حقل باوداو، تحقيق الصين لاختراقات كبيرة في تقنيات التنقيب في المياه العميقة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وفي مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر، تصنف المياه التي يزيد عمقها على 300 متر مياها عميقة، كما تصنّف الآبار التي يزيد عمقها على 3500 متر بأنها آبار عميقة.

جدير ذكره أنه يقع حقل الغاز (باوداو 1-21) المكتشف حديثا في المياه العميقة لجزيرة هاينان، والتي يزيد عمقها على 1500 متر، في حين تجاوز عمق الحفر 5000 متر.