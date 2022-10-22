أقوى تردد قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023 مباشر على نايل سات وعرب سات

تردد قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات ، ويقدم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي من خلالها ستتعرفون على خطوات ضبط تردد قناة إكسترا لايف على شاشات التلفاز ونشير إلى أن القناة الجديدة والتي حرص كل شخص مصري وعربي على متابعتها وهي طور البث التجريبي إذ تخصص في نقل الأحداث الإخبارية الكبرى داخل مصر وخارجها وعلى رأسها قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل ، وبسبب عمليات البحث المتواصلة من قبل مئات الالاف على الانترنت منه جوجل الشهير وغيره قام فريق فلسطين اليوم الاخباري بكتابة هذه المقالة من أجل التعرف على التردد وهو التالي:

تردد قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تردد قناة إكسترا لايف Extra live وهو التالي: تردد القناة: 11785 ، معدل الترميز: 27500 ، استقطاب: عمودي ، معامل تصحيح الخطأ: 6/5 ، وذلك على القمر الصناعي نايل سات .

وبعد ان تعرفنا على التردد نشير لكم إلى أن قناة اكسترا لابف تهتم ببث الكثير من الأحداث بشكل مباشر سواء داخل مصر أو خارجها كما أن القناة التي هي في بث التجريبي تقوم بتقديم باقة متنوعة من افضل البرامج سواء الاجتماعية او السياسية وكذلك الرياضية وفيما يلي خطوات ضبط التردد .

تردد قناة Extra live على نايل سات

ضبط قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023

وفي هذه السطور وضعنا لكم خطوات ضبط قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023 على الرسيفر وعلى شاشات التلفاز وهو على النحو التالي: أولا: ومن خلال الريموت الخاص بجهاز الريسفير أو الاستقبال، واختيار «القائمة أو MENU، ثم قم بعدها باختيار من القائمة الإعدادات.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم باختيار ضبط الهوائي، ثم يترتب على تحديد القمر الصناعي «النايل سات» والضغط على البحث الأعمى للقنوات المتاحة.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط تردد القناة، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يجري تحميل القنوات الجديدة على جهاز التلفاز الخاص بك، وبعد انتهاء التحميل، تظهر رسالة باكتمال البحث، ويجب في تلك الحالة حفظ البيانات.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات نتنمى ان تكون قد نالت اعجابكم .